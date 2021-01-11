Липчан приглашают на онлайн-экскурсии в зоопарк. Посмотреть на экзотических животных и птиц можно не выходя из дома. Во вторник, 12 января, специалисты зверинца расскажут о жизни носух.В вольере зоопарка живут две самки - Тикки и Яшма, а также самец Балтимор. Нос животных похож на хоботок, внутри которого множество рецепторов. Орган оснащен большим количеством мышц - из-за этого нос подвижный. С его помощью носуха выражает эмоции, находит пищу в труднодоступных местах.В пресс-службе мэрии отметили, что на неделе липчанам также покажут видео о тропических хищниках генетах, приматах галаго, красных мартышках. Чуть позже - о грызунах и дикобразах.Онлайн-экскурсии можно посмотреть в инстаграме липецкого зоопарка. Их публикуют уже несколько месяцев.