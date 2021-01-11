В Липецке сотрудники ГИБДД разбираются в дорожном происшествии в пассажирском транспорте, которое случилось еще в начале декабря. По данным автоинспекторов, все случилось 4 декабря прошлого года, примерно в 11.46 на проспекте 60 лет СССР.Там в автобусе «ПАЗ-320402» маршрута № 343 упала 69-летняя пассажирка. При падении пенсионера получила травмы. Как именно все произошло и кто виноват, теперь выясняет дорожная полиция.В связи с чем ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия. Просьба ко всем, кто стал свидетелем инцидента или знает, что произошло, сообщить по телефонам: 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.