Население Липецкой области убывает все стремительней. По данным Липецкстата с января по ноябрь 2020 года в области родились 8569 человек, умерли – 17818. Для сравнения: за тот же период 2019 года рожденных было 9050, умерших – 14929. То есть число родившихся уменьшилось на 5%, количество умерших увеличилось на 19%. Естественная убыль населения за 10 месяцев возросла в 1.6 раз и составила -9249 человек, в 2019 году было -5879 человек.Только в ноябре 2020 года родились 737 человек, умерли 2129 жителей региона. Возросла и детская смертность среди малышей до одного года – 33 умерших ребенка в 2020 и 28 – в 2019 году.Среди родившихся живыми было 3083 первенца, 3334 младенца – вторые дети в семье, 2152 третьи и последующие. Также за прошлый год в Липецкой области родилось 100 пар близнецов и одна тройня. В возрасте 18 лет родили 60 женщин.Наглядно: убыль в 9249 человек – это больше, чем население села Тербуны вместе с Тербунским сельсоветом из 10 деревень, где проживают 8774 человек.