Во вторник, 12 января, некоторые жители Липецка останутся без света и воды. По данным пресс-службы АО \\"ЛГЭК\\", с 2 часов дня до 5 вечера электроэнергию отключат в доме №5 по улице Левобережная, а также в частном секторе по той же улице.С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет в доме №20 по улице Петра Смородина. Краны пересохнут в частном секторе: улицы 20 Партсъезда, Арктическая, Дарвина, Маяковского, Красная. Воду подвезут к указанным улицам. Специалисты отмечают, что после включения некоторое время вода может быть мутной.Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской ЛГЭКа по телефонам 175 и 236-175. А также на официальном сайте и в соцсетях организации.