В парке Победы Липецка начали заливать каток. Рабочие уже уложили трубы систем охлаждения - более 11 тыс. метров. Их подключат к коллектору, а его к морозильной установке. Чиллер будет генерировать хладагент и подавать его в систему. Благодаря чему липчане смогут кататься на коньках даже при плюсовых температурах.Как только вода поступит в систему, на технический слой льда поместят рекламный баннер, а сверху наморозят еще 10 см льда. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты проливают поверхность каждые 4 часа.Каток площадью 20 на 40 метров обнесли деревянным ограждением. Также возвели здание, в котором будет кафе, раздевалка, туалет и прокат. Для гостей укупили 200 пар коньков от 31 до 48 размера. Липчане смогут не только взять здесь коньки, но и заточить их. Новичкам помогут освоиться на льду тренеры.