В новогодние праздники липецкие полицейские работали в усиленном режиме. Стражи порядка патрулировали парки, скверы и места массового пребывания людей. В в Рождественскую ночь с 6 на 7 января дежурили в храмах. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, благодаря принятым мерам не произошло грубых нарушений общественного порядка.С 1 по 10 января в отделения полиции области поступило более 180 заявлений о правонарушениях. Из них 42 - тяжкие и особо тяжкие преступления. Всего правоохранители раскрыли 138 противоправных деяний. Установили подозреваемых в 20 ранее совершенных преступлениях. Также оперативники раскрыли 2 убийства, 2 факта причинения вреда здоровью, 2 грабежа и 2 угона, 2 мошенничества и 7 краж имущества.У 5 липчан мошенники украли деньги при покупке товаров в интернете. Еще у 5 сняли деньги с банковских карт. Так, в праздничные дни у жителей Липецка и области похитили более 700 тыс. рублей.