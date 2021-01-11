В Липецке следят за стоимостью подсолнечного масла и сахара-песка. Напомним, в декабре Минпромторг и Минсельхоз России установили максимальные цены на сахар - 46 рублей, на масло - 110 рублей за кг. До 31 марта 2021 года стоимость продуктов не должна превышать заявленные значения.В этот понедельник, 11 января, сотрудники городского Агентства содействия развитию торговой деятельности проверили цены в 12 магазинах Липецка. Как сообщили в пресс-службе учреждения, предприятия соблюдают предельные цены. Ни в одном из магазинов стоимость не превысила установленного порога.Цены на сахар остались такими же, какими были 28 декабря - от 43,99 до 45,99 рублей за кг в зависимости от предприятия. Стоимость масла - от 85,88 до 109,99 рублей. В некоторых магазинах масло подешевело - было 28 декабря 88,88 рублей, стало 85,88 рублей. В еще одном - со 108,89 до 108,75 рублей.Есть магазины, которые подняли цены на масло - на 0,94 рублей, 2,22 и 3,44 рубля.