Во вторник, 12 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами слабый снег. Ночью столбик термометра опустится до -12 градусов.Днем от 4 до 9 градусов мороза. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление будет сначала расти, а потом падать и составит 749 мм рт.ст.В среду, 13 января, в Липецке будет пасмурно. В темное время суток холодно - до 13 градусов ниже ноля. Днем в областном центре тоже довольно морозно - около -8 градусов. К вечеру синоптики обещают небольшой снег, который ночью усилится. Ветер восточный 8011 м/с. Атмосферное давление опустится до 747 мм рт.ст.