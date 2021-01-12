В первый рабочий день после новогодних каникул, 11 января, на дорогах Липецкой области не случилось ни одного ДТП с пострадавшими людьми. При этом, как сообщает ГИБДД региона, всего зарегистрировали 20 аварий без жертв, где повреждения получили только транспортные средства.Вместе с тем за те же сутки автоинспекторы выявили на дорогах 3017 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за рулем поймали 9 водителей, 57 человек забыли пристегнуть ремни безопасности.Камеры на дорогах зарегистрировали меньше нарушений, чем сотрудники дорожной полиции – всего 2620 случаев. Среди них были превышения скорости, выезд на встречную полосу и нарушения правил парковки.