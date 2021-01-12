Житель Липецка стал героем программы \\"Мужское/женское\\" на Первом канале. В выпуске \\"Тик Ток для тела или души?\\" липчанин Валерик Тевонян рассказал, как с помощью соцсетей помогает бездомным животным.- Устроился в садоводческое товарищество на работу, - поделился Валерик. - Увидел коробку со щенками. Выложил в соцсети и за 15 дней набрал более 15 тыс. подписчиков. Они предлагали помощь в пристройстве щенков.По словам мужчины, за год и 3 месяца дом обрели свыше 250 собак. Их забирали жители разных городов России - Воронежа, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга. А некоторые пушистики даже уехали за рубеж.- В самом начале щенята жили у меня на даче, - вспоминает липчанин. - Я снимал ролики, как малыши растут, развиваются. Со временем мне начали писать, что нужно улучшать обстановку для животных. Например, построить приют. Люди начали перечислять деньги. А подписчик Михаил подарил мне землю - почти 25 соток в Липецке. А также металла на 245 тыс. рублей, блоков на 75 тыс. рублей и другие стройматериалы. Хочу сказать ему огромное спасибо. В реальной жизни мы никогда не виделись. Благодаря ему и другим неравнодушным людям удалось построить дом для бездомных животных.