За неделю с 4 по 10 января в Липецкой области 4 270 жителей заболели ОРВИ. Половина из них - дети. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 12% ниже, чем неделей ранее. А также ниже эпидемического порога на 1,1%. Кстати, на позапрошлой неделе он был превышен на 7,2%. Госпитализировали всего 22 человек - менее 1% случаев.В Липецке выявили 2 463 случая ОРВИ - на 27% меньше к предыдущему периоду и ниже эпидпорога на 39,9%. В регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы, которые и подхватывают липчане. Так, за указанный период в структуре патогенов преобладали риновирусы. Случаев гриппа в области пока не зарегистрировано.Напомним, что прививку от гриппа сделали более 684,9 тыс. жителей региона. Это 60,1% населения Липецкой области.