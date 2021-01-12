В минувший понедельник, 11 января, в отдел полиции Ельца обратился 25-летний житель Липецкой области. В своем заявлении мужчина указал, что мошенник похитил у него крупную сумму денег.Ельчанин рассказал, что работает в Москве. Недавно ему нужно было вернуться в родной город. Через приложение он наше водителя и договорился с ним о поездке. Водитель подтвердил бронирование и предложил общаться в другом мессенджере. А затем попросил пройти по ссылке, ввести банковские данные, чтобы оплатить поездку в 450 рублей.Молодой человек даже не заподозрил неладное. Он сделал, как ему велел мужчина, однако, оплатить поездку не получилось. Позже ельчанину стали приходить смс с кодами, которые он вводил в приложение, в котором бронировал поездку. Все они оказались неверны. Тогда парень зашел в мобильный банк, где его ждал сюрприз. Со счета пропали 62 775 рублей.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. \\"г\\" ч.3 ст.158 У РФ \\"Кража, совершенная с банковского счета\\".