Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 января 2021 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали еще 81 пациента. По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе выздоровел 13 151 житель.Всего зарегистрирован 18 021 случай заражения COVID-19. За последние сутки заразилось 168 человек. В Липецке - 97. В Ельце - 17. В Грязинском районе - 12. В Липецком районе диагноз подтвердился у 10 жителей. В Лебедянском - у 9. В Данковском и Краснинском районах заболело по 7 человек. В Добринском -6. В Лев-Толстовском районе 2 новых случая. В Становлянском - 1.В настоящий момент лечатся 4 564 человека. Большинству заболевших, можно сказать, повезло. У них ковид протекает в легкой форме. Так, дома остаются 2 983 пациента. Госпитализировали 1 581 липчанина. Умерли 306 человек, в том числе 7 за прошедшие сутки.