В новогодние праздники в Липецке орудовали вандалы. Сотрудники \\"Липецкгорсвета\\" уже подсчитывают убытки.Так, с 1 по 10 января специалистам пришлось несколько раз ремонтировать инсталляции, которые повредили злодеи. Напомним, 4 января у большого полярного медведя возле ДС \\"Звездный\\" повредили металлический каркас и гирлянды передней лапы. Фигуру восстановили в течение дня.Через несколько дней вредители испортили сказочного зайца, стоящего перед ОКЦНТиК. Они сломали зверю второе ухо. Первое повредили еще в декабре. Чтобы вернуть зайцу слух, его надо демонтировать.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предварительная сумма ущерба от вандалов - 10 тыс. рублей. Точную сумму назовут после разбора всей иллюминации.