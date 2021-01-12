В Липецке проводят профилактические и ремонтные работы на сетях с повышенным износом. Из-за этого в среду, 13 января, некоторые липчане останутся без холодной воды.По данным пресс-службы АО \\"ЛГЭК\\", с 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по адресам: улицы Физкультурная, 1-4; Ярославская, 13, 13 ст.1, 19; Светлова, 26, 27, 29, 29а, 31, 31а; Писарева, 35, 35а, 37; Тихая, 24.На тот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Железногорская, Светлова, Патриотическая, Добровского, Бурлакова, Тихая, Р. Зорге, Варшавская, Олимпийская, Постышева, Писарева, Ярославская, а также улице Кирова.Краны пересохнут по улицам Смургиса, 3-12, 3а; Водопьянова, 37, 39, 41; Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24.Воду подвезут к дому №4 по улице Физкультурная, №29 по улице Светлова и №14 по улице Стаханова. В остальных случаях - по заявкам жителей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.