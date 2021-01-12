В среду, 13 января, в Липецке будет морозно. Утром ненадолго выглянет солнце, днем - облачно. В темное время суток столбик термометра опустится до -17 градусов.Днем в областном центре синоптики обещают около 8 градусов ниже ноля. Во второй половине дня небольшой снег. Ветер восточный 10-12 м/с. К ночи он усилится, возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.В четверг, 14 января, в городе резко потеплеет. Ночью до 7 градусов мороза, а днем около 0. Утром возможны осадки - дождь со снегом, мокрый снег. Ветер юго-западный 10-14 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет то расти, то падать и в итоге составит 743 мм рт.ст.