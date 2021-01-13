Спасатели предупреждают липчан о непогоде. В эту среду, 13 января, в ближайшие 2-4 часа в Липецке и области ожидается сильный ветер восточной четверти с порывами до 17 м/с. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, он сохранится в течение всего дня.А вечером и ночью 14 января синоптики обещают сильный снег. На дорогах липчан ждут снежные заносы. Метель с порывами ветра 15-20 м/с. Видимость при такой погоде будет менее 500 м.При снежных заносах водителям необходимо периодически останавливаться и очищать лед со стекол, дворников, фар и зеркал. Налипший снег может быть под крыльями. Он ограничивает угол поворота передних колес, поэтому его тоже нужно убирать. Участки со снежными заносами лучше проезжать сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.