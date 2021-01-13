За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 682 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 59 человек не пристегнулись. Автомобилисты 2 223 раза превысили скорость. Водители часто парковались в неположенном месте. Произошло 35 аварий, в которых никто из людей не пострадал, только машины.В минувший вторник, 12 января, на улице Маяковского в Ельце сбили 37-летнюю женщину. ДТП случилось на пешеходном переходе. На несчастную наехал 24-летний водитель \\"Лады-Калины\\". Пострадавшую с травмой доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили лечиться домой.Липчанам напоминают, что при подъезде к \\"зебре\\" следует всегда снижать скорость. Пешеходы тоже не должны забывать о правилах безопасности на дороге.