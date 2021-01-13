В ночь с 8 на 9 января в Норильске произошла трагедия. На горнолыжную базу \\"Гора Отдельная\\" сошла лавина. Погибла семья родом из Липецкой области - 45-летний глава семейства Владислав, его 38-летняя жена Мария и полуторагодовалый сын Вениамин. Как сообщили \\"КП-Красноярск\\", по предварительным результатам судмедэкспертизы, липчане скончались от переохлаждения. Спасти удалось лишь 14-летнего сына Макара. Он находится в больнице.По словам тети подростка Раисы, его уже перевели из реанимации в палату. Там с ним находится бабушка. Макар уже начал делать лечебную гимнастику. Динамика восстановления хорошая. Однако, когда юношу только госпитализировали, медики опасались самых худших последствий. Врачи сутки сражались за его жизнь, подключали в аппарату ИВЛ, консультировались с коллегами из областного центра и Москвы. У парня было сильное обморожение рук и ног, множественные ушибы и синяки. И даже угроза ампутации, которой, к счастью, удалось избежать.- Похороны пройдут в Грязях, - рассказала \\"КП-Липецк\\" Раиса. - Прощальная панихида состоится 14 января в Норильске в кафедральном соборе иконы Божией Матери \\"Всех скорбящих радость\\".