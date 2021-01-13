Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 13 января увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 163 жителей. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Так, общее число заболевших достигло 18 184 человек.Напомним, что днем ранее случаев COVID-19 было больше - 168. В основном, болеют жители Липецка - 97. В Ельце заразились 17 местных жителей. Тройку \\"лидеров\\" замыкает Грязинский район - 12 заболевших. В остальных районах от 1 до 12 новых случаев.Выздоровели 13 151 человек. Лечение продолжают свыше 4 500 липчан. Большая часть пациентов находится дома, так как у них коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Людей с более серьезными симптомами кладут в больницу.