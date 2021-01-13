В Липецкой области будут судить заключенного исправительной колонии по статье 210.1 УК – занятие высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, с 1997 года обвиняемый именовал себя «вором в законе», отбывая наказание в ФКУ Т-2.Согласно материалам дела, так называемый криминальный авторитет занимал высшее положение в преступной иерархии, сплачивал других осужденных и пропагандировал «воровские идеи».Обвиняемый извлекал из статуса «вора в законе» имущественные и другие выгоды для себя и иных участников криминального мира. Согласно иерархии он разрешал споры «по понятиям» (криминальной идеологии) и создавал благоприятные условия для определенных заключенных и подследственных.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, свою вину фигурант не признал. Тем не менее ему грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом до 5 млн. рублей.