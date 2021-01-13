В Липецкой области вступил в силу приговор «сердобольной» женщине, которая услужливо почти год лишала старушку части пенсии. Согласно материалам дела, 50-летняя жительница Ельца вызвалась помогать 89-летней пенсионерке.Сердобольная предложила оплачивать коммунальные счета за бабушку, которой в силу возраста сложно было делать это самой. С октября 2019 по май 2020 года женщина ходила в конце каждого месяца к старушке высчитывала по квитанциям сумму, брала деньги и шла платить. На самом деле мошенница просто забирала себе чужую пенсию. Пенсионерка лишилась 27 509 рублей.Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подсудимая полностью во всем созналась и возместила ущерб. По статье «мошенничество» ее приговорили к 200 часам обязательных работ.