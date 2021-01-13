По состоянию на 13 января в Липецкой области зарегистрировано 18 184 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 163 человек.По данным регионального оперштаба, больше всего заболевших в Липецке - 89. Областной центр продолжает оставаться \\"лидером\\" по зараженности COVID-19 в регионе. В Усманском районе 33 новых случая. В Липецком - 9. В Грязинском районе заболели 5 местных жителей. В Ельце, Чалпыгинском и Елецком районах - 4. В Воловском, Добринском и Краснинском районах по 3 новых случая. В Добровском - 2. В Данковском, Измалковском, Лебедянском и Тербунском районах - по 1.С начала пандемии выздоровели 13 334 человека. На больничном находятся 4 538 липчан. Из них 2 912 липчан с легкой формой ковида - они остаются дома. Остальных пришлось госпитализировать.Умерло 312 пациентов. За последние сутки скончались 6 человек.