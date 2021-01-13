Во вторник, 19 января, состоится христианский праздник Крещение Господне. В ночь на эту дату, по традиции, липчане будут окунаться ледяную воду.Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Липецке появится 2 купели - на Центральном плаже и пруду 3-его участка. Там установят ограждение, освещение, палатки для обогрева и переодевания. Будут дежурить спасатели, медики и полицейские.Из-за коронавируса в палатку обогрева будут пускать только по 5 человек. Волонтеры будут следить, чтобы пришедшие соблюдали социальную дистанцию и носили маски.Липчан просят воздержаться от купания в проруби. Взвесить все возможные риски, в том числе, в связи с ситуацией с COVID-19. Кстати, изменений в работу общественного транспорта вносить не будут. Автобусы поедут по привычному расписанию.