В четверг, 14 января, в Липецке ожидается отключение света, холодной и горячей воды. С 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся улицы Первомайская, 2, 38, 40; Советская, 27, 33, 35; Ворошилова, 3; Горького, 12; проспект Победы, 19а, 5, 5а,7; Неделина, 53; Ново-Весовая, 15, 18-22; Ударников, 20. Также свет отключат в частном секторе по адресам: улица Ново-Весовая, Ударников, Ковалева, О.Кошевого, Партизанская, Спартака, проезд Ильича, садоводческое товарищество \\"Сокол-2\\".На этот же период времени без горячей воды останутся жители дома №2 на площади Константиновой. Как сообщили в пресс-службе АО \\"ЛГЭК\\", специалисты будут ремонтировать порыв на теплотрассе диаметром 108 мм.С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Вавилова, 4, 12. Краны пересохнут в частном секторе: улицы Вавилова, 7-26; Ильича; Ватутина, Зеленая, Литейная, Краснодонская, Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, переулок Театральный, Парковый, Лесной, 2-Лесной, Садовый, 2-й Садовый, Моторный, 2-й Моторный.С 9 утра до 16.30 воды не будет по улицам Советская, 27, 39; Коммунальная, 3; Первомайская, 38, 40. А с 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут на верхних этажах домов по адресам: улица Неделина, 30, 53, 55, 57; Мичурина, 32, 34, 38, 38а, 42; строение, 36; проспект Победы, 3, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27.Воду подвезут к дому №31 по улице Советская, №52 по улице Крылова и №20 по Вавилова, а также по заявкам жителей. Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.