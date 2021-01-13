Под старый Новый год, 13 декабря, на Липецк обрушилась метель с сильным ветром и снегопадом. Снег начал идти днем и к вечеру усилился. Улицы города замело за пару часов. В итоге в «часы пик», когда народ ехал с работы домой, город моментально встал в пробках. Плохую видимость и заносы усугубляли мелкие ДТП.Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы вышли на улицы уже в 14.30 и начали посыпать дороги. Через полчаса выехали 5 тракторов для подметания, обычно они едут колонной, сгребая снег к обочинам.– На посыпке работают 25 единиц спецтехники, – пояснил начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич. – Специалисты уже обработали пескосоляной смесью и солью весь город.В настоящее время, после 20.00 количество техники увеличили до 80. Снегопад будет идти всю ночь, поэтому после 21.00 дороги посыплют еще раз. Также ночью в Липецке будут работать 150 дворников, которые подметут и обработают пешеходные зоны. К утру, когда большая часть липчан выйдет на работу, тротуары должны быть чистыми.По заявлению чиновников, Липецк готов к сильному снегопаду и при необходимости количество техники увеличат до 110 единиц.