В минувшую среду, 13 января, в Липецком районе столкнулись грузовики. ДТП случилось на автотрассе \\"Обход города Липецка\\". По предварительным данным, один из большегрузов выехал на полосу встречного движения. Пострадал 50-летний водитель КамАЗа. Его с травмами госпитализировали.В областном центре на улице Замятина друг в друга врезались автомобили \\"Мазда\\". От удара одна из иномарок наехала на стоящую \\"Ладу-Ларгус\\". Причина ававрии - несоблюдение очередности проезда. Медики оказали помощь 33-летней пассажирке второй иномарки, а затем отправили долечиваться домой.В Ельце на трассе Дон столкнулись \\"Мерседес\\", грузовой фургон \\"АФ-77A3BJ \\" и \\"Исузу\\". 29-летнего водителя последней машины с травмами доставили в больницу. Врачи осмотрели его и отпустили домой.