В этот четверг, 14 января, в Липецке и области ожидается гололед. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупреждают, он сохранится в течение всего дня. Липчан просят быть осторожными и соблюдать несколько простых правил, чтобы не получить травм.Обувь надо выбирать на микропористой основе, без каблуков и танкеток. Либо модели с более короткими, толстыми и устойчивыми каблуками. Есть специальные насадки на обувь, улучшающие ее сцепление с обледенелой поверхностью.Лучше обойти скользкий участок. Если это невозможно, идти по нему нужно скользящим шагом, не отрывая ноги от земли. Руки должны быть свободны.Поскользнувшись, надо сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги. При падении нельзя выставлять руки вперед - можно сломать кости кисти и предплечья. Опасно падать на копчик - его легко травмировать. Лучше падать на бок.В случае происшествия звонить по номеру \\"112\\".