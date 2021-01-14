На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился 49-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то поджог его \\"БМВ-530\\", который стоял на парковке около дома.Как сообщили в этот четверг, 14 января, в пресс-службе регионального УМВД, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний липчанин. Он пояснил, что в тот день был в гостях у знакомого - соседа потерпевшего. Они выпивали. Хозяин квартиры рассказал о конфликте с соседом. Тогда гость решил отомстить за товарища и поджечь иномарку. Машина сгорела полностью.Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ \\"Умышленное уничтожение или повреждение имущества\\". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет тюрьмы. Поджигателю вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.