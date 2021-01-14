В Липецке не будут строить высотки в районе улиц Тельмана и Вавилова. Владельцу участков отказали в переводе земли из категории \\"Ж-1\\" для возведения малоэтажных зданий в категорию \\"Ж-4\\", на которой можно построить дома до 25 этажей.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такое решение приняла профильная комиссия после общественных обсуждений. Напомним, они проходили с 20 ноября по 22 декабря. В обсуждениях участвовали около 80 липчан. Кто-то поддержал строительство, но большинство высказались против.Исходя из мнения жителей, комиссия по землепользованию и застройке отказала в возведении многоэтажных домов за площадью Героев. В границах улиц Тельмана, Вавилова и проезда Шишкина могут строить только малоэтажные здания.