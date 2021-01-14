В Липецкой области ждут новую партию вакцины от коронавируса. Как сообщили на заседании оперативного штаба, до конца февраля регион получит примерно 50 000 доз вакцины. Точнее скажут на следующей неделе.По данным администрации региона, в диспетчерскую службу от липчан поступило 3000 звонков по поводу прививки. Сейчас в базе 5000 человек, которые ждут вакцину.Напомним, вакцинация от коронавируса в Липецкой области стартовала 19 декабря. Сначала прививили медиков и педагогов. После нового года поступила очередная партия. На данный момент прививку от COVID-19 получили более 800 человек, около 300 из них – повторно. По данным областного управления здравоохранения, осложнений и побочных реакций у людей нет.Записаться на прививку можно не только по номерку конкретной больницы или поликлиники, но и по телефону единой диспетчерский службы 8-800-450-48-48 или по короткому номеру 122.