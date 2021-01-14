Оперативный штаб по коронавирусу в Липецкой области отчитался о ситуации в госпиталях и наличии лекарств. По данным администрации, больным COVID-19 выписали 17 000 бесплатных рецептов на 11.4 млн. рублей.Всего сейчас в коронавиурсных госпиталях региона 2400 коек, по оценке медиков, резервов достаточно. В среднем в больницах остаются свободны 27% кроватей. Тесты на вирус проводят в 10 лабораторий – охват 200 исследований на 100 000 человек.Диагностику легких на компьютерных томографах проводят 11 медицинских организаций – КТ-центров. Скоро появится еще один в областной клинической больнице.Напомним, что в Липецкой области до конца февраля ждут 50 000 доз вакцины от коронавируса. В очереди на прививку записаны около 5000 жителей региона.