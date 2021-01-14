В Липецкой области бытовая ссора с агрессивной дамой едва не закончилась для мужчины гибелью. Все произошло в ночь на 13 января, в Ельце. По версии следствия, пьяная 37-летняя дама учинила скандал с 31-летним сожителем. Но будничной перебранкой дело не кончилось. Во время конфликта буйная женщина схватила нож и дважды ударила им любовника в спину.Осознав содеянное, липчанка испугалась и рассказала обо всем сестре, которая и вызвала скорую помощь. Благо истекающего кровью мужчину оперативно привезли в больницу и сумели спасти.Примечательно, что 30-летняя женщина уже имеет судимость за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз дело возбудили за покушение на убийство – 105 УК.Как сообщили в пресс-службе областного СКР, подозреваемую задержали и будут требовать заключить под стражу на время следствия. Ей грозит очередной срок до 15 лет.