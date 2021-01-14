Опасные трюки начали вытворять любители на заснеженных улицах Липецка. В соцсетях появилось видео, как мужчина несется на лыжах, держа в руках трос от машины. Судя по кадрам, действие происходит в центре города, на улице Зегеля, в темное время суток.Машина едет со стороны улицы Ленина по направлению к площади Плеханова и тащит за собой человека. На записи видно, как мужчина в синем спортивном костюме, в маске и на лыжах лихо мчит по не чищенной от снега дороге. При этом лыжник держится за привязанный к автомобилю трос.Смертельно опасный трюк явно забавляет участников процесса. С какой скоростью авто тащит за собой лыжника, определить сложно. Но тротуар и забор на фоне мелькают довольно быстро. При этом лыжник, держась за трос, проносится в опасной близости от столбов и переезжает перекресток. На дороге есть и другие участники движения.Благо видео не обрывается трагическим падением, как это уже было в других регионах страны. Например в Амурской области автомобиль сбил ребенка на ватрушке, которого родители привязали к машине.