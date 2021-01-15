Автопожар произошел этим днем, 15 января, на улице Гагарина в Липецке. Там в районе дома №17 загорелся автомобиль «Мазда». Иномарка начала гореть на ходу, дым повалил из-под капота, водитель остановился и попытался потушить самостоятельно, но не смог.На место происшествия вызвали пожарных. К адресу прибыло одно отделение МЧС, они оперативно потушили горящий автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, люди не пострадали.В результате пожара пострадал моторный отсек иномарки. Что стало причиной возгорания, теперь предстоит установить экспертам. Автолюбителей просят быть внимательней и соблюдать правила пожарной безопасности в авто.