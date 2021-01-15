Липецке увольняется не проработавший и года вице-мэр города. Как сообщили в пресс-службе администрации, 15 января последний рабочий день Ольги Углевой. Она написала заявление по собственному желанию, которое подписала мэр Евгения Уваркина.Ольга Углева заняла пост заместителя мэра в апреле 2020 года. До того работала замом генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо». В администрации Липецка Углева занималась вопросами экономического развития, имущественных и земельных отношений. Также она отвечала за работу городских управлений потребительского рынка, информационных технологий и муниципального заказа.Кто станет новым вице-мэром, пока не сообщается. Также официально неизвестно, куда уходит Углева.