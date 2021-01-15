Долгое время рынок школьного питания в Липецке был монополизирован. На поставщика неоднократно жаловались родители учеников. Тогда чиновники решили выставлять питание в школах на торги мелкими лотами. Так, в областном центре появилось 5 операторов питания.По мнению начальника регионального управления образования и науки Лилии Загеевой, такие меры помогают создать конкурентную среду. Она подчеркнула, что в настоящий момент Липецкая область находится на одном из последних мест по числу жалоб на школьное питание.Как сообщили в мэрии, в каждой столовой учреждения есть таблички с QR-кодами. Ученики могут перейти по ссылке и оставить свой отзыв или жалобу. Школы обсуждают с операторами возможные изменения в меню. Дети рассказывают учителям, что бы они хотели или не хотели есть. И если какие-то продукты убрать полностью нельзя, например, рыбу, ищут компромиссы.