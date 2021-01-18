В Липецкой области Роспотребнадзор проверил качество воды перед крещенскими купаниями. Всего из святых источников, родников и прорубей взяли 42 пробы воды. По данным ведомства, вода в Липецке по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям.А вот в некоторых источниках в районах содержание микробов и нитратов в местах для купания превышено. Ведомство приводит список источников, которые не соответствуют гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, микробов либо по жесткости: Меланьин источник Елец, Измалково (родник), Чаплыгинский район п. Рощинский (родник), село Волово (родник на улице Советская), Тербунский район село Малые Борки, Хлевное (родник у хлебозавода), Грязинский район село Каменное (родник), Усманский район село Боровое (родник), Усманский район село Поддубровка (родник), Усманский район село Никольское (родник), Усманский район село Сторожевое (родник).– Вода из указанных источников не пригодна для питья, – предупреждает Роспотребнадзор.Также следует учесть, что из-за ситуации по коронавирусу медики вообще не рекомендуют купаться в прорубях и купелях этой ночью, но запретить верующим не могут. Людей просят хотя бы соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. Также перед купанием в ледяной воде нужно проконсультироваться с врачом.