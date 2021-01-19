Доверчивые липчане продолжают перечислять деньги мошенникам. За минувшие выходные своих кровных лишились 6 жителей Липецкой области.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, двое пострадали от лжесотрудников банков. Так, 63-летняя жительница Липецка перевела через банкомат на 4 абонентских номера 335 тыс. рублей. В Усманском районе 70-летнего пенсионера обманули по той же схеме на 144 тыс. рублей.Троих липчан мошенники выловили в интернете. 31-летний липчанин хотел купить музыкальную колонку на одном из сайтов и перевел злодею 18 860 рублей. 23-летняя девушка не получило гирлянду, хотя отдала 3 848 рублей. А 66-летняя жительца Чаплыгинского района повелась на выплаты и лишилась 8 тыс. рублей.Мошенники даже представлялись липчанам полицейскими. Так, 79-летней женщине позвонил якобы страж порядка и рассказав про задержания работников банка, выманил у нее 210 тыс. рублей.В полиции предупреждают - мошенники могут даже позвонить с номеров, принадлежащим органам госвласти, в том числе и правоохранительным структурам. Если вам предлагают перевести деньги, а тем более на неизвестные абонентские номера, ни в коем случае не делайте этого.