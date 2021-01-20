В Липецке рисковый лихач решил похвастаться мастерством управления автомобилем и выложил в сеть видео трюков с заносами на заснеженных дорогах. На записи разные автомобили «Мерседес», ВАЗ и «Шевроле», на которых водитель лихо уходит в управляемый занос и опасно скользит по снежным дорогам, игнорируя массу ПДД и разумную безопасность.Опасным поведением на дороге сразу заинтересовались сотрудники ГИБДД. Несмотря на отсутствие номерным знаков, дрифтера оперативно вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, им оказался 28-летний водитель «Мерседеса».По данным автоинспекторов, только за один вечер на него составили 10 протоколов за нарушение ПДД. Среди них: нарушение правил пользования световыми приборами, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, не выполнение требования подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой, а также за тонировку.Всего лихач за один вечер накрасовался на 6000 рублей.