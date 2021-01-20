В Липецке слежка за девушкой в соцсети обернулась для парня уголовным делом

В Липецке фанатичный поклонник попал под уголовную статью. В полицию обратилась девушка, которая познакомилась с молодым человеком в соцсетях. Между новыми знакомыми завязались отношения – переписки, смс. Но в процессе общения что-то пошло не так и дама, потеряв интерес, перестала отвечать на сообщения.

Ухажер мириться с игнором не захотел и каким-то образом узнал пароль от странички девушки в одной из соцсетей и следил за ее личной жизнью. Узнав о происходящем, липчанка написала заявление.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемого вычислили специалисты отдела «К» БСТМ совместно с сотрудниками уголовного розыска. Неугомонным поклонником оказался 19-летний парень.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 272 УК – неправомерный доступ к компьютерной информации. Теперь назойливому хакеру грозит минимум штраф, максимум – до до 4 лет лишения свободы.