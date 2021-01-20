Под Липецком в новостройке нашли пакет с телом убитого мигранта

На жуткую находку наткнулись хозяева строящегося дома в Добринском районе Липецкой области. Владельцы участка приехали на объект в деревне Студенка 19 января, чтобы проверить, как идет строительство их дома. Во время осмотра хозяева нашли в канализационном коллекторе большой полиэтиленовый пакет. К ужасу домовладельцев, внутри оказалось тело человека, о чем те сразу сообщили в правоохранительные органы.

Личность погибшего установили. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, им оказался 33-летний мигрант из Республики Узбекистан. Пока только известно, что на теле имелись рубленные раны в области шеи и головы.

Кто, когда и при каких обстоятельствах убил рабочего, сейчас выясняют. Дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Сейчас следователи допрашивают собственников и отрабатывают круг подозреваемых. Среди них те, кто занимался вместе с убитым отделочными работами.