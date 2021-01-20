Морозы отступают: в четверг в Липецке до -5 градусов

К выходным в Липецке потеплеет до 0 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

С четверга в Липецке начнет теплеть. В ночь на 21 января столбик термометра опустится до -21 градуса. К полудню около 18 градусов мороза. Затем температура будет повышаться. К 21.00 вечера синоптики обещают лишь 5 градусов ниже ноля.

Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст.

В пятницу, 22 января, крепкие морозы окончательно покинут регион. В темное время суток до -3 градусов. Днем около 0. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление без изменений - 749 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 32 минуты. Восход в 8.17. Заход в 16.49.