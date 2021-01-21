В двойном ДТП в Липецке пострадали два человека

ДТП на проспекте Победы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Двойная авария с участием трех автомобилей произошла 20 января на проспекте Поебды в Липецке. Там 34-летний водитель «Чери» въехал сзади в «Сузуки», за рулем которого была 27-летняя девушка. Вторая иномарка по инерции ударила стоящую спереди «Ладу-Приору» с 37-летним водителей. В ДТП пострадали девушка за рулем «Сузуки» и 36-летняя пассажирка «Лады». Обеих увезли в больницу, но после оказания помощи отпустили домой. Как сообщает ГИБДД региона, предварительная причина аварии – нарушение дистанции.

Автоинспекторы предупреждают, что подобное особенно актуально на скользкой дороге, когда тормозной путь увеличивается. Поэтому водителей просят учитывать состояние дороги, выбирая расстояние.

ДТП без пострадавших в Липецкой области зарегистрировали 26. За те же сутки автоинспекторы выявили 1974 нарушения ПДД. Остановили 6 пьяных водителей и оштрафовали 62 человека за ремни. Камеры на дорогах зафиксировали 1576 превышений скорости, выездов на встречную и нарушений правил парковки.