В Липецкой области ситуация с коронавирусом стабилизируется

По словам главного санитарного врача Липецкой области, ситуация с коронавирусом стабилизируется Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 155 случаев заражения коронавирусом. Так, что за минувшую неделю число заболевших за сутки колебалось от 152 до 155.

- Мы наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией на территории области, - сообщил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. - По ряду возрастных групп отмечается спад заболеваемости.

С начала пандемии в области зарегистрировали 19 414 случаев COVID-19. За сутки в Липецке заболели 59 человек. В Усманском районе - 20. В Ельце - 14. В Тербунском районе диагноз подтвердился у 8 местных жителей. В Становлянском и Грязинском районах - у 7. В Добринском - у 6. В Задонском и Краснинском районах заразились по 5 человек. В Липецком и Хлевенском - по 4. В Добровском и Лев-Толстовском - по 3. В Оловском, Данковском, Долгоруковском и Измалковском районах по 2 новых случая. В Елецком и Лебедянском районах - по 1.

Выздоровели 15 111 человек. Лечится 3 961 липчанин. Умерли 342 жителя региона.