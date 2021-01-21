В пятницу в Липецке отключат холодную, горячую воду и свет

В Липецке вновь отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 22 января, в некоторых районах Липецка отключат свет, горячую и холодную воду. Так, с 2 часов дня до 4 вечера без электроэнергии останутся улицы Звездная, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 19/3; Космонавтов, 47/3, 49/1-5, 51; Филипченко 8/2. С 9 утра до 4 часов вечера света не будет в садоводческом товариществе "Сокол-2".

С 9 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат по адресам: улица 40 лет Октября, 1, 3, 3а, 5; Студеновская, 193, 195. Причина отключений - порыв трубы.

Без холодной воды с 9 утра до 8 часов вечера останутся жители Сселок по улице Советская, 96-120ж; 95-119. На это же время краны пересохнут по улицам Гагарина, 153/2, 151/3, 151/2, 149/2, 157, 137, 149/2; Титова, 2/2, 3, 3/1-5, 5, 5/3, 6/6, 6/4, 4/2, 4/3, 4, 2/143, 2/2.

С 10 утра до 2 часов дня воду отключат на улицах 15 микрорайон, 16, 22-24, 25/1-3, 35, 35а, 35б, 36, 37; Водопьянова, 70.

Воду подвезут к дому №16 по улице 15 микрорайон и №149/2 по Гагарина. Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.