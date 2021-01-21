В центре Липецка из-за порыва трубы затопило магистрали, а жители остались без воды

Коммунальная авария в Липецке: жители некоторых домов в центре остались без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 21 января, из-за коммунальной аварии жители центра Липецка остались без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", порыв трубы 1954 года постройки произошел в районе улицы Пролетарская. Из-за этого затопило несколько улиц.

Воду отключили по улицам Гагарина, 23; Пролетарская, 12-14; Угловая, 25. Краны также пересохли в детском саду №62. Воду подвозят к дому №12 по улице Пролетарская.

По данным пресс-службы мэрии, на месте порыва работает бригада. В помощь специалистам направили ассенизаторскую машину, чтобы откачать воду с магистралей. Работы планируют завершить до полуночи. Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175 - диспетчерская ЛГЭКа.