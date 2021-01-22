Под Липецком иномарка сбила подростка: ребенок в больнице

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 015 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, один человек сел за руль пьяным. Еще 48 не пристегнулись. Водители 1 642 раза превысили скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 21 декабря, в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись "Киа Сид" и "Киа Церато". Пострадали люди из первой иномарки - 45-летняя автоледи и ее 58-летняя пассажирка. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

На улице Воронежская в Данкове 37-летний водитель "Киа" сбил 13-летнего подростка. Это случилось вне пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали с травмами.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".