За сутки с дорог Липецка убрали 5 тыс. кубометров снега

Накануне днем, 21 января, в Липецке начался сильный снегопад. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к 15.30 на дороги города вышла спецтехника. Машины посыпали проезжие части противогололедными материалами. Затем 100 единиц спецтехники расчищали улицы областного центра.

За сутки израсходовали около 530 тонн пескосоляной смеси и 112 тонн технической соли. Убрали свыше 5 тыс. кубометров снега. В 01.00 начали расчищать тротуары, внутриквартальные проезды, остановки и въезды в новые микрорайоны.

В настоящий момент работы продолжаются на улицах Терешковой, Космонавтов, Циолковского, на остановках. Чуть позже технику направят в частный сектор города. Также снег расчистят во дворах центра города, микрорайонах Елецкий, Университетский, на Дачком, Сырском Руднике, Матырском и Силикатном. В течение 2 дней перечисленные районы освободят от снега.

Замечания по уборке можно направить в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.