Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 января 2021 года: выписали 268 человек

Еще 268 липчан победили коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 января 2021 года достигло 15 379 человек. За минувшие сутки медики выписали еще 268 пациентов. Они здоровы.

За все время пандемии в регионе выявили 19 568 случаев COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился у 154 жителей. В Липецке - у 85 человек. В Елецком районе - у 19. В Грязинском - у 15. В Лебедянском и Задонском районах заболели по 9 человек. В Лев-Толстовском - 5. В Ельце и Данковском районе - 3. В Добринском и Чаплыгинском районах по 3 зараженных. В Липецком и Тербунском - по 1.

Лечатся 3 843 липчан. Из них дома находится 2 685 пациентов - у них коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Остальных, у кого ситуация более серьезная, пришлось госпитализировать - 1 158 человек. Умерли 346 жителей региона. В том числе за прошедшие сутки - 4 человека.